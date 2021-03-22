«ساندي»: جمهوري في ضهري.. لا أخشي أي منافسة ولا أسعى للترند

◄ بداية... حدثينا عن اغنية "ازيك انهاردة"؟

◄ قدمتِ الأغنية في يناير الماضي لماذا هذا التوقيت ؟

◄ بدأتِ الدعاية للأغنية بمسح جميع الصور من انستجرام.. هل هو أسلوب دعائي ؟

◄ أسباب الغياب ولا سينجل ولا البوم ؟

◄ بخصوص الألبوم الأخير.. هل تأثر بسبب استعانتك بشركة انتاج جديدة؟

◄ ماذا تقصدين بـ "شخصيتي اتغيرت"؟

◄ فكرة استعانة بشركة جديدة.. هل ظهر فرق عندما كنتِ تقومين بالإنتاج لنفسك ؟

◄ لماذا اخترتِ تقديم سينجل وليس ألبوم ؟

◄ قدمتِ الأغنية مع ألبومات الهضبة والديفا والكينج.. ألم تخشين المنافسة؟

◄ لماذا الابتعاد عن السينما ؟

◄ نشعر أن فيكِ جزء من الانطوائية وأنك بدون صداقات.. فهل هذا صحيح ؟

◄ أخيرًا.. ألم تفكري في العمل مع شاكوش أو ويجز أو حمو بيكا ؟

استطاعت المطربة ساندي أن تحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية صعودها علي الساحة الفنية وخاصة كمطربة لها أسلوبها الخاص وطريقتها والمزيكا المختلفة التي حاولت تقديمها، وصنعت لنفسها جمهورًا مختلفًا وكبيرا، وقد قدمت للساحة الغنائية عددا من الألبومات المختلفة بينما لجأت مؤخرًا لأن تقدم أغنية "سينجل"، والتي حملت اسم "ازيك انهاردة"، والتي كشفت عن كواليسها، وعن الجديد لديها وعن سبب غيابها عن السينما الفترة الأخيرة، وإلى نص الحوار..الأغنية الحان عزيز الشافعي وتوزيع هاني يعقوب وكلمات تامر حسين الذي أتفاءل به من زمان عملنا مع بعض حاجات كتير وليه بصمة وطريقة كتابته مختلفة، والنجاح اللي عمله عزيز وتامر مؤخرًا جعلني متشجعة وامتلكتني غيرة فنية في أن اتعاون معهم وأنا اعتبرهم اشقاء لي ولم يبخلوا علي نهائيًا.كنت عاملة خطة انها تنزل في 2020 لأنها اغنية، ليها علاقة بالايام اللي بنشوفها ولايق عليها وشبه سنة 2020 جدًا، ولكن تعرضت لنزلة برد شديدة جعلت التسجيل يتوقف لفترة طويلة رغم انتهاء كافة تفاصيلها.فكرة مسح الصور من موقع انستجرام فكرة دعاية وماركتينج اتعملت عالميا وناس كتير عملوه، هي الفكرة كأنها صفحة جديدة إن الناس تاخد بالها.فترة الغياب كانت كورونا سنة بالظبط علي ألبومي الأخير والألبوم ظروفه مكنتش في صالحه عشان وقت الكورونا وظروفه الصعبة والتريند كان في الكورونا الالبوم الأخير اتظلم.ضاحكة.. أنا برده اللي كملت إنتاجه، واستغرق وقت طويل جدا، عمل لي شوية توتر في خطتي ولم أكن أعلم عن الشركة أي شئ، كانت قرارات سريعة وبطء رهيب في الموضوع لكن ربنا اختار إن الألبوم ينزل في الوقت ده، وأيضًا أنا أحب الحصول علي فترة لسماع الأغنيات وتسجيلها واتابع السوق ولكن تعلمت كثيرًا فشخصيتي تغيرت.حاجات كتير في حياتي اتغيرت، مثلا اشتغلت على تثقيف نفسي أكثر في تلك الفترة، وعندما أشاهد أي شخصي انصحه بالقراءة لأنها نورت حياتي وفرقت معي بشكل كبير.الفرق في فكرة القرار إني لما أنتج لنفسي انا اللي بقرر، وأنا بصراحة شديدة "قليلين الخبرة أذوني كتير"، ولو في المستقبل هناك شركة تريد التعاون معي سيكون في حدود.الالبوم كان زمان ايام محمد فؤاد وعمرو دياب، كفاية البومات حتي السوبر ستار بينزلوا البومات علي شكل سينجل تامر حسني وعمرو دياب وألبومي الأخير عملت كده فكرة الالبومات مش فكرة هايلة ممكن كل شهر سينجل بس مش هعمل البوم تاني السنة دي هعمل نقلة في المزيكا والفكر ومع شخصيتي ومع الجمهور.فكرة المنافسة حلوة انا محدش بينافسني في حياتي، مكاني مهما غبت محدش عرف ياخده انا ستايل موجود معنديش شبه ولا بوستري شبه بوستر حد تاني ولا فكري مع شبه اي حد عربي، مش بخاف من المنافسة وانا عارفة قدر نفسي كويس جدًا، وكل الاسماء في فرق بيني وبينهم في العمر والخبرة والسنين ماينفعش اتقارن بيهم انا عندي جمهوري واقف في ضهري والسوق كبير اوي كل واحد عنده الدائرة بتاعته"، ضاحكة.. "جمهوري في ضهري مش محمد رمضان، احنا بننافس وجامدين اوي".عُرض علي اكثر من فيلم، وبعد فيلم "خطة جيمي" قفلت الباب، وكنت حابه اعمل افلام زي ديزني، لكن صناع السينما بيدوروا علي المكسب السهل ولم أخسر من إنتاج خطة جيمي كسبت بس قليل الوقت ده المنتجين عايزين مبالغ أكبر وده البعد بين الفيلمين، أيضًا فترة الولادة، وعملت مع سامح حسين وهو انسان مثقف حبيت أخوض التجربة، ولكنها لم تأخذ حقها ومجهودها كان كبيرًا، والدعاية كانت قليلة مكنش في انتاج زي منا عايزة، أما عن الغياب نفسه عن السينما عرض علي ثلاث افلام في الكورونا ورفضتهم عندي مشكلة اي فشل ينسب لي."انا بيتوتية ولست انطوائية، معنديش مساحة اتعامل مع زمايلي والمنتجين مش بروح في حته اثبت وجودي بالشغل ده السبب الناس تشوفني كده.. بعمل كل حاجة لنفسي لاني جربت اسيب الناس تعمل حاجات ليا بوظوا اللي انا عملته، وده يخليني ارجع مع نفسي تاني.أنا لا ارفض العمل مع أي اسم وغيرهم بس هي الفكرة عندي انا مش بركب علي الموجة وده في مشواري معروف، مش بمشي مع التيار بمشي عكس التيار ولكن لو في فكرة استفزازية هعمل كده، وأنا مش بسعي ورا التريند.