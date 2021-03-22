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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك تعتزم تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية أبريل

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:58 م
كورونا في التشيك
كورونا في التشيك
وكالات
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قررت حكومة الأقلية في جمهورية التشيك اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر حتى 27 أبريل المقبل، في إطار جهود التصدي لجائحة كورونا.

وقال وزير الداخلية جان هامسيك إن هذا الإجراء ضروري من أجل "إنهاء القتال".

ويجب أن يوافق البرلمان على هذا الإجراء وقد يطلب فترة زمنية أقصر، وتقيد حالة الطوارئ حرية التنقل ولا يسمح للمواطنين بمغادرة مناطقهم إلا في ظل ظروف استثنائية.

ويتحسن الوضع في جمهورية التشيك التي يبلغ عدد سكانها 7ر10 مليون نسمة بشكل تدريجي، واضطرت التشيك في السابق إلى دعوة دول أخرى مثل ألمانيا وبولندا للمساعدة في علاج مرضى كوفيد19-.

وقال هامسيك إنه قد تم سحب الدعوات موضحا "في الوقت الحالي، يبدو أننا نستطيع السيطرة على الوضع بمواردنا الخاصة".

وسجلت جمهورية التشيك أكثر من 4ر1 مليون إصابة منذ بدء الوباء و24810 حالة وفاة، ووفقا للحسابات، يتم تسجيل أكثر من 600 إصابة لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام.

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