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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها مع كوريا الشمالية وروسيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:36 م
الرئيس الصيني
الرئيس الصيني
وكالات
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أكدت الصين سعيها لتعزيز علاقاتها مع كل من كوريا الشمالية وروسيا في أعقاب أول محادثات بين بكين وواشنطن منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينج إلى حكومة كوريا الشمالية القول "نرغب في العمل يدا بيد مع قادة كوريا الشمالية من أجل المحافظة على العلاقات الصينية الكورية الشمالية وتعزيزها وتنميتها".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الرسالة جاءت بعد زيارة دبلوماسيين أمريكيين كبار لكل من اليابان وكوريا الجنوبية قبل الاجتماع مع نظرائهم الصينيين، في إطار مساعي واشنطن لتعزيز تحالفاتها في آسيا.

وقال الرئيس الأمريكي بايدن إن الولايات المتحدة تريد العمل مع الدول التي تمتلك نفس عقليتها، لبلورة منهج مشترك للتعامل مع الصين.

في الوقت نفسه يمكن أن تستفيد بكين من تحالفاتها، من خلال الزيارة رفيعة المستوى لوزير خارجية روسيا سيرجي لافروف لبكين خلال الأسبوع الحالي.

ففي مقابلة مع وسائل إعلام منها شبكة تشاينا جلوبال التلفزيونية الصينية دعا وزير خارجية روسيا إلى التعاون بين روسيا والصين في مواجهة محاولات الهيمنة التي تقوم بها بعض الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة.

كما روج لافروف إلى توقيع اتفاقيات في مجال العملات لتحل محل الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية وتقليل المخاطر التي تواجهها روسيا نتيجة العقوبات الأمريكية.

وقالت شينخوا إن الرئيس شي أكد مجددا رغبة الصين في التعاون مع كوريا الشمالية وكافة الأطراف ذات الصلة للحفاظ على السلام والاستقرار في شبة الجزيرة الكورية.

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