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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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كيف تساعدك الإضاءة على نوم جيد؟

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:18 م
نوم جيد
نوم جيد
غادة موسى
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الحصول على نوم صحي بالتزامن مع دخول فصل الصيف أمر في غاية الأهمية، ويحتاج إلى أن تقوم بتهيأة الإضاءة الخاصة بمنزلك، حتى تحصل على أفضل قسط من الراحة.

◄ كيف تساعدك الإضاءة على نوم جيد؟

يجب علينا جميعًا اتباع المسار الذي مهدته الشمس، وفهم أهمية دخول الضوء الطبيعي إلى منزلك. بعد ذلك، يمكنك إعادة ترتيب الذي قد تتواجد فيه في أوقات مختلفة من اليوم، لأنه إذا استبدلنا ضوء الشمس بشاشة أو أي شيء كضوء أزرق، فسيظل لذلك تأثير على نومنا.

تساعد الأسطح الأكثر إشراقًا والألوان الفاتحة على زيادة الضوء المنعكس مرة أخرى في المساحة الداخلية، لهذا السبب، في حين أن الألوان الزاهية قد تكون مثالية للمكتب، فإن الألوان الصامتة أفضل لغرفة النوم، والتعتيم على النوافذ، يمكن أن تعمل على تعزيز النوم العميق".

يحدد الغرض من الغرفة الدور الذي يجب أن تلعبه الإضاءة في التصميم العام، سواء كان وظيفيًا أو تزيينيًا أو لخلق أجواء، وعندما يتعلق الأمر بغرفة النوم، فيجب التخلي عن الإضاءة العلوية، والتحقق من درجة حرارة لون المصابيح الخاصة بك.

اختر الإضاءة الدافئة ذات اللون البرتقالي لغرفة النوم ومساحات الاسترخاء

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