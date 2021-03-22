الطب البيطرى بسوهاج يضبط 80 كيلو لحوم فاسدة

شنت إدارة الطب البيطري بسوهاج، حملة على أسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم، بالتعاون مع التموين، للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية لفرض الانضباط، وعدم التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.قامت الحملة بناء على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وبإشراف الدكتور عصام عرفة، مدير عام الطب البيطري.وأسفرت الحملة عن ضبط 80 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأكد مدير الطب البيطري، على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على الفساد.