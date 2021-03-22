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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم للحصول على كود الطالب

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:54 م
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على كود الطالب، تصدر محركات البحث العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بكل منصاتها المختلفة، بعد أن أكدت وزارة التربية والتعليم من قبل عن موقع الوزارة عن تفعيل الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على كود الطالب ويأتي ذلك حرصًا منها على مستقبل التلاميذ بالمراحل الدراسية المختلفة.

ومن الضروري أن يحصل كل طالب على الخاص به في العام الدراسي الحالي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الأول ومن ثم تفادي أي مشكلة قد تواجه الطالب داخل لجنة الامتحان كي لا يتم إلغاء الامتحان للطالب الممتحن، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم من قبل على هذا حرصًا على مستقبل التلاميذ بالمراحل الدراسية المختلفة.

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على كود الطالب

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الإثنين الموافق 22 - 3 - 2021، رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للحصول على كود الطالب، وذلك من خلال الرابط التالي (emis.gov.eg )، وبذلك يتمكن الطالب من الحصول على الكود الخاص بهم من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والاستعلام عن كود الطالب وكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح كالاسم الرباعي والرقم القومي للطالب، وكذلك كتابة البيانات الخاصة بالمدرسة التي يتبعها الطالب، وبعد التأكد من أن جميع البيانات مكتوبة بالشكل الصحيح اضغط على زر الاستعلام لتظهر أمامك في الحال مربع به كود الطالب الخاص بك.

خطوات الحصول على كود الطالب

ويمكن للطلاب الحصول على الكود التعريفي لهم المؤهل للدخول عبر المنصات الإلكترونية باتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي 

2 - كتابة الرقم القومي للطالب المكون من 14 رقمًا من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر.

3 - كتابة بيانات الطالب الراغب في الحصول على الكود التعريفي كاملة:
- الاسم رباعي.
- تاريخ الميلاد.
- المحافظة.
- العنوان.

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

4 - اضغط على تسجيل الدخول للحصول على الكود التعريفي الخاص بالطالب صاحب البيانات المسجلة.

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