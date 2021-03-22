بوتين يستنكر انتقادات المفوضية الأوروبية للقاح «سبوتنيك V»

استنكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وعد بأخذ اللقاح غدًا الثلاثاء، التصريحات "الغريبة" لمسئول أوروبي رفيع قال إن الاتحاد الأوروبي ليس بحاجة لـ"سبوتنيك- في".وقال في اجتماع متلفز: "نحن لا نجبر أحدًا على فعل أي شيء، لكننا نتساءل عن المصالح التي يدافع عنها هؤلاء الأشخاص، هل هي المتعلقة بشركات الأدوية أم بمصالح المواطنين الأوروبيين؟"، مشيرا إلى أنه سيأخذ اللقاح الثلاثاء.