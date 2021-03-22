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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اعترافات المتهمين بمحاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار القاهرة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:15 م
أقراص
أقراص
حسام التمساح
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تستكمل نيابة النزهة التحقيقات مع راكبان اجنبيان متهمان بمحاولة تهريب أقراص مخدرة بالمطار، وادلي المتهمين باعترافات تفصيلية، حيث أكد أن أحد الأشخاص مصري طلب منهم تهريب المخدرات داخل البلاد عبر مطار القاهرة، وتنفيذ المخطط تم القبض عليهم.

كانت النيابة كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

البداية عندما تمكنت سلطات جمارك الإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقوانين مكافحة المخدرات ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة شركة العربية للطيران القادمة من برجامو الإيطالية، اشتبه محمود محمد إمام مأمور اللجنة المعين، فى محاولة راكب مصري إخفاء أشياء ممنوعة فى الخروج وسط الزحام.

و بتمرير حقائب الراكب على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، تم تأكيد الاشتباه بوجود عدد من شرائط الدواء داخل الحقائب.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف لجنة من محمود محمد فتحى مأمور الجمرك، تحت إشراف مدحت عبد الصبور نائب مدير الادارة المشرف على صالة الوصول، لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وعثر على 41 شريط بها 372 من الأقراص المخدرة أنواع مختلفة أخفاها الراكب داخل حقائبه وبين طيات ملابسه التي يرتديها.

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