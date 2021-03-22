الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 11 قائدًا من الجيش فى ميانمار

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، فرض عقوبات على 11 قائدًا من الجيش في ميانمار على خلفية الانقلاب العسكري.وفي وقت سابق، قال جوزيب بوريل، مسئول السياسية الخارجية بالاتحاد، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 11 شخصًا على صلة بانقلاب الأول من فبراير في ميانمار، وذلك لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل.وقال بوريل: "بشأن ميانمار.. سنتخذ عقوبات ضد 11 شخصًا ضالعين في الانقلاب وقمع المتظاهرين".يأتي هذا بينما واصل المتظاهرون في ميانمار احتجاجاتهم على الحكم العسكري، أمس الأحد، على الرغم من ارتفاع حصيلة القتلى على يد قوات الأمن، بينما بدا المجلس العسكري الحاكم عازما بذات الدرجة على مقاومة الضغوط الخارجية وعدم تقديم أي تنازلات.ووصل عدد من قتلوا منذ الانقلاب، وفقًا لـ"جمعية مساعدة السجناء السياسيين" في ميانمار، إلى 248 شخصا. من جهته، ذكر المجلس العسكري أن شرطيين قتلا خلال الاحتجاجات.وأثار الانقلاب والقمع العنيف للاحتجاجات إدانة دول غربية. وبدأ بعض الدول الآسيوية المجاورة لميانمار في إبداء انتقاداتها أيضا بعد أن تجنبت لسنوات تبادل الانتقادات.