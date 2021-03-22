وكالة الفضاء تستقبل وفدًا من المجلس المصري للشئون الخارجية

استقبلت وكالة الفضاء المصرية وفدا من المجلس المصري للشئون الخارجية، للتعرف على منظومة الفضاء المصرية وآخر المشروعات العلمية، التي تنفذها الوكالة لتدعيم أنشطتها مع الجهات الخارجية.وضم الوفد كلا من: السفير محمد منير زهران، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، والسفير عزت سعد، مدير المجلس، والسفير أسامة توفيق بدر، عضو المجلس ومساعد وزير الخارجية السابق، والدكتور جمال يوسف، رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية الفلسطينية، والدكتور حازم أحمد عطية الله، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وأحمد عبدالحافظ محمد، وأيمن محمد عدلي عضوى المجلس.وزار الوفد معامل الوكالة، وتفقد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية، واستمع لشرح من الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الذي عرض الأنشطة الحالية التي تعمل عليها الوكالة، والتي تتضمن المشروعات التعليمية والصناعية وغيرها.وتحدث الدكتور القوصي عن مستقبل المدينة الفضائية المصرية ومركز البحوث الجاري إنشاؤه إلى جانب أكاديمية الفضاء.