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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: العقوبات الأوروبية ضدنا تثير التساؤل

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:11 م
ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو
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قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الإثنين، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تثير التساؤل بشأن أي تعاون مع بروكسل.

وقال جروشكو- خلال جلسة الدوما "مجلس النواب" الروسي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"- إن الاتحاد الأوروبي بسياسته غير الودية وصل إلى الذروة، حيث فرض عقوبات جديدة ضد موسكو.

وأشار إلى أن تلك السياسة غير الودية من العقبات الخطيرة الأخرى في تطوير العلاقات الطبيعية بين روسيا والاتحاد الأوروبي، والتي تتمثل في إنشاء آليات عقوبات أفقية، حيث أصبح من الممكن الآن "التضييق" على الكيانات القانونية وأشخاص محددين دون اتخاذ قرارات سياسية.

وأضاف غروشكو أن هذه العقوبات تستخدم للتدخل في الشئون الداخلية من أجل إملاء شروط على سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية المحلية، وأدى كل هذا إلى وضع علاقاتنا على خط خطير، عندما أصبحت إمكانية حدوث أي تعاون مع الاتحاد الأوروبي موضع تساؤل.

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