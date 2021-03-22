محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب بنادي ليفربول الإنجليزي عن شهر فبراير 2021.وحصد صلاح الجائزة للمرة الثالثة في الموسم الحالي بعد أن فاز بها في شهري ديسمبر ويناير الماضيين.واستطاع صلاح أن يسجل 3 أهداف لليفربول على مدار شهر فبراير، حيث جاءت أهدافه الثلاثة في شباك كل من لايبزيج الألماني بدوري أبطال أوروبا، وأمام مانشستر سيتي وليستر سيتي بالدوري الإنجليزي.وقال صلاح عقب فوزه بالجائزة- في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "إنه شعور جميل أن تفوز بها مرة أخرى، شعور جيد وأنا سعيد بنتائجنا الأخيرة، لذلك آمل أن نواصل الفوز".وأضاف: "الأمر صعب علينا بسبب الوضع الذي مررنا به وموقعنا في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنني أعتقد أنه سيكون أفضل.. وفي دوري الأبطال نحن نقوم بعمل جيد".وتابع "لا أريد أن أتحدث فقط عن موسمي لأننا نلعب كفريق، لذلك أقول إنه موسم صعب علينا جميعًا ونحتاج فقط للاستمرار ومحاولة الفوز بالمباريات".واختتم "صلاح" تصريحاته قائلا: "أريد فقط أن أقول شكرًا لكل من قام بالتصويت لي، نحن سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالمباريات المقبلة، ونأمل أن نتمكن من فعل ذلك والقيام بعمل جيد أيضًا في دوري الأبطال".يشار إلى أن صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب في ليفربول 3 مرات، كأكثر اللاعبين فوزًا بالجائزة هذا الموسم، فيما يأتي بعده ديوجو جوتا مرتين، ثم ساديو ماني مرة واحدة.ويتواجد صلاح في الوقت الحالي في معسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية.