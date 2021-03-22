كوريا الجنوبية تطمئن مواطنينها بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا

حث الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن المواطنين على عدم التشكك في سلامة لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وعلى تلقي جرعاتهم حينما يحين دورهم، مشددا أن التطعيم يعد خطوة نحو حماية أنفسهم والمجتمع بأسره.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه بي إس"، اليوم الإثنين، أن الرئيس مون أعرب عن دعمه لسلامة اللقاح، الذي أثير حوله إنه يتسبب في جلطات دموية- قبيل بدء حملة التطعيم للبالغين من العمر 65 عاما أو أكثر غدا الثلاثاء.ولفت مون- خلال اجتماع بمساعديه اليوم- إلى أنه سيتلقى هو والسيدة الأولى جرعتهما الأولى من لقاح أسترازينيكا غدا قبيل مشاركتهما في قمة مجموعة الدول السبع الصناعية في يونيو المقبل.وأكد الرئيس الكوري الجنوبي على أن سلامة وفاعلية اللقاح المطور من قبل جامعة أوكسفورد وشركة الأدوية البريطانية-السويدية قد تم تأكيدهما، كما أن العديد من الدول الأوروبية استأنفت التطعيم اعتمادا على هذا اللقاح.يشار إلى أن الوكالة الأوروبية للأدوية كانت قد أعلنت، الخميس الماضي، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "آمن وفعال" و"غير مرتبط" بزيادة خطر حدوث تجلطات دموية.وعقب هذا الإعلان، قررت عدة دول، من بينها إيطاليا وفرنسا وألمانيا، الجمعة الماضي استئناف التطعيم بلقاح أسترازينيكا، بعد أن علقت دول من الاتحاد الأوروبي استخدامه.