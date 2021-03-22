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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إثارة وغموض وتشويق.. إطلاق برومو «الطاووس» (فيديو)

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:01 م
مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس
محمد قدري
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أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «الطاووس» (بطولة جمال سليمان) البرومو الأول للمسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني.

وشهد البرومو وجود أجواء من الإثارة والتشويق وحالة من الغموض حول الأحداث التي يقدمها العمل الجديد الذي يصور تحت إدارة المخرج رءوف عبدالعزيز، والمقرر عرضه على شاشة قناة "النهار" وعدد من الفضائيات العربية.

جاء ذلك بعد إطلاق البوستر الرسمي الذي تصدره النجم جمال سليمان رفقة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والفنانة سهر الصايغ، وتم تنفيذ البوستر عن طريق رسم الشخصيات.

مسلسل "الطاووس" يشارك في بطولته النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، بجانب مجموعة من الشباب الصاعد هم يوسف الأسدي وريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل وجورج أشرف.

المسلسل الجديد سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رءوف عبدالعزيز.

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