ضبط 38 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الأسواق

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة، بحوزة (38250 عبوة وقطعة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل "كمامة، جوانتي، سرنجات، سنون أنسولين" بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية الصحية وذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.