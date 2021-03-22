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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:18 م
جريدة الدستور
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين المستحقين للمنح المالية من الدولة حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي، الذي أقرته الحكومة لأولى الفئات بالرعاية من الذين لم يظلوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام عن التكافل والكرامة إلكترونيا.

رابط موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا)، يمكن من خلاله الاستعلام عن موعد صرف المنحة المالية الشهرية المقدرة ب 400 جنيه لأولي الفئات بالرعاية من الذين لم يظلوا تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لديهم دخلا ثابتا شهريا للإنفاق على من يعولون من أفراد أسرته الذين في مراحل تعليمية مختلفة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية والتعامل المباشر مع الموظفين والعاملين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يقضي على الخلايا المناعية في الجسم ويتسبب في الوفاة الفورية.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا

يستطيع المواطنين المستحقين للمعاش التكافل والكرامة التي تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي لأكثر الفئات استحقاق للدعم المالي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة إلكترونيا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار منحة التكافل والكرامة 

كتابة الرقم القومي للراغب في الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

الضغط على كلمة استعلام عقب التأكد من كافة البيانات المسجلة مسبقا 

ظهور نتيجة الاستحقاق من عدمه

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الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الـ 400 جنيه 


يمكن الحصول على المنحة الشهرية الممنوحة لأولى الفئات بالرعاية المالية حتى يتمكنوا من العيش في حياة كريمة وذلك عن طريق التقديم عبر موقع الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 برقم القومي بالأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

قسيمة طلاق أو شهادة وفاة أو ما يفيد النزاع القضائي بمحكمة الأسرة 

شهادة ميلاد الأبناء 

قيد الدراسي للأبناء في المراحل التعليمية المختلفة 

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