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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

يائير لابيد: يجب إعادة الأمن لمواطني إسرائيل العرب

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:45 م
جريدة الدستور
سارة شريف
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أكد رئيس حزب "يش عاتيد" أي "يوجد مستقبل" وعضو الكنيست وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد ضرورة وضع حد للعنف في المجتمع العربي مشدداً على أن هذه مسؤوليتنا وواجبنا كدولة وكمجتمع.

وفي تغريدة له على تويتر تعقيباً على جريمة القتل المزدوجة التي وقعت في قلنسوة صباح اليوم الأثنين قال "لابيد" أن علينا أن نعيد الأمن الشخصي لمواطني إسرائيل العرب، وأن هذا ما يجب أن تفعله حكومة عاقلة.

فيما وصفت تصريحات لابيد بأنها ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن ناحية هو يتهم "نتنياهو" بالتقصير في حقوق العرب في إسرائيل وبإهماله لهم، ومن ناحية أخرى كما يبدو أن "لابيد" يحاول كسب ود العرب، مثلما يفعل "نتنياهو" في حملته "أبو يائير" التي غرضها الحصول على مقعدين من أصوات الناخبين العرب.

ومن جهته حمال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الحكومة والشرطة مسؤولية جريمة القتل المزدوجة في قلنسوة، وقال أن المجرمين يتلقون الرسالة بأن دم السكان في المجتمع العربي مباح. وقد قُتل فجر اليوم الشابان ليث نصرة ومحمد خطيب وجرح اثنين آخرين، بعد أن أطلق مجهول النار عليهم.

ونظمت في المدن العربية (قلنسوة وجلجولية وعرعرة وأم الفحم) بعد ظهر اليوم مظاهرات حاشدة احتجاجا على آفة الجريمة في المجتمع العربي التي حصدت حياة مواطنين آخرين هما الشابان ليث نصرة ومحمد خطيب في مدينة قلنسوة صباحاً. واعيد فتح طريق رقم خمسة وستين وادي عارة وأيضا طريق رقم 444 أمام حركة السير بعد أن أغلقته الشرطة في المقطع ما بين مفرقي جلجوليا ونفيه يامين.

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