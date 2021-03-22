«الأدوية الأوروبية»: إرسال خبراء إلى روسيا لمراجعة نتائج لقاح «سبوتنيك»

تعتزم وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الاثنين، على إرسال فريقا من الخبراء إلى روسيا في أبريل المقبل لمراجعة التجارب السريرية وإنتاج لقاح "سبوتنيك V" الروسي.وقال رئيس إدارة التهديدات الصحية واستراتيجية التطعيم في الوكالة، ماركو كافاليري، وفق لقناة راي3 الإيطالية، إنه "بالإضافة إلى اللقاح الروسي، تخضع (Curevac) الألمانية، و(Novavax) الأمريكية حاليا للفحص من قبل السلطات الطبية الأوروبية".وأضاف: "فيما يتعلق باللقاح الروسي، هناك فحص دوري، لذلك سنراجع جميع البيانات عند جمعها من أجل اعتمادها بشكل أسرع.. في أبريل، سنجري فحصا في روسيا، سواء من حيث الإنتاج أو التجارب السريرية، ثم سنحاول أن نفهم في أي وقت سيكون لدينا جميع البيانات اللازمة للموافقة المحتملة على هذا اللقاح في النهاية".وأعلن رئيس مجموعة العمل المعنية بفيروس كورونا، في وقت سابق، أن "الوكالة الأوروبية قد توافق على اللقاح الروسي في موعد لا يتجاوز شهر مايو المقبل".