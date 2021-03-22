صحيفة عمانية: برنامج جلب الاستثمارات الخاصة البداية لتنفيذ رؤية 2040

اعتبرت صحيفة "الوطن" العمانية الصادرة، اليوم الإثنين، برنامج جلب الاستثمارات الخاصة للسلطنة ومساندة الصادرات العُمانية في الأسواق الخاجية والذي تم إطلاقه أمس، أحد مسرعات المرحلة الأولى للخطة التنفيذية لرؤية (عُمان 2040) والمرتبطة بمحور الاقتصاد والتنمية، بالإضافة لبرنامج الاستدامة المالية.وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها تحت عنوان (نحو بيئة استثمارية تصنع الفارق)- إن هذا البرنامج يعد أحد المحفزات ضمن منظومة دعم الاقتصاد الوطني العماني، لتعزيز وتمكين دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية، الذي يُعدُّ من مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025).ودعت الصحيفة إلى ضرورة التعرف على التحدِّيات التي تواجه عمل البرنامج والآليات المناسبة لتحسينها مع الاستئناس بالتجارب الدولية المتقدمة، والتركيز على الصادرات العُمانية ودعم وصولها للأسواق الخارجية، لتصبح رافدًا رئيسًا من روافد الاقتصاد الوطني.واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول "لكي نجني فوائد الاستثمار لا بُدَّ من أن نخطو خطوات جيدة من حيث التسهيلات والحوافز، وسرعة إنجاز المعاملات واختزال الوقت، والابتعاد عن البيروقراطية وعن الأسباب التي تحول دون وصول رؤوس أموال الاستثمارات".