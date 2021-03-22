حبس المتهمين بسرقة المواطنين في المطرية

أمرت نيابة المطرية، الأثنين، بحبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالمطرية ٤ أيام على ذمة التحقيقات.وتمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كل من "م. ف" عاطل، سبق اتهامه في قضايا آخرها "، و"ر. أ" عاطل، سبق اتهامه في سرقة متنوعة"، و"أ. م" حال استقلالهم دراجة بخارية "ملك، وقيادة المتهم الأول"، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.