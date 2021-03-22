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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحالة 34 طبيبا وممرضا للتحقيق بكفر شكر

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:16 ص
مركز ومدينة كفر شكر
مركز ومدينة كفر شكر
كتب صلاح حسنى
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قامت إدارة الرقابة والمتابعة بمركز ومدينة كفر شكر، بشن حملة للمرور على الوحدة الصحية بتصفا والوحدة الصحية بكفر تصفا والعيادات الخارجية بكفر تصفا، وأسفرت الحملة عن اكتشاف غياب (17) طبيبا وغياب (3) ممرضين بالوحدة الصحية بكفر تصفا.

كما تبين للجنة الرقابة والمتابعة خروج (8) أطباء من العمل دون إذن رسمي أو أي سند قانوني وتم الشطب عليهم فى خانة الانصراف وغياب طبيب أول الوحدة عن العمل.

كما تبين أيضا فى العيادات الخارجية بكفر تصفا والتابعة لمستشفى كفر شكر المركزي غياب (6) أطباء عن العمل من إجمالي القوة (9) أطباء وتم الشطب عليهم في خانتي الحضور والانصراف.

وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لخدمة المرضى ومنع معاناتهم وشكواهم.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إننا نعمل على راحة وخدمة أهالينا المواطنين فى شتى المجالات لشعورهم بالرضا التام من خلال الوقوف علي مدى انضباط العاملين ومتابعة مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وأرواح المواطنين.

وأوضح رفعت فى تصريحات صحفية أن حملات المرور على كافة القطاعات الخدمية بالمركز والمدينة مستمرة للوقوف على حقيقة تقديم الخدمات وحسن معاملة وانهاء مصالح وحل مشكلات أهالينا المواطنين الذين نعمل على خدمتهم والارتقاء بمستوى الأوضاع المعيشية لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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