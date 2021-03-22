الروم الأرثوذكس تحتفل بـ«زياح الأيقونات» وعيد الأم

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تم الاحتفال بعيد زياح الأيقونات المقدسة بعد القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل بطنطا بمناسبة الاحتفال بأحد الأرثوذكسية (أحد رفع الأيقونات).وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه تم الاحتفال في نفس اليوم الاحتفال بالأمهات في مطرانية طنطا بمناسبة عيد الأم.بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.