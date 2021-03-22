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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:14 ص
نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الثانوي
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ينتظر الان اولياء الأمور وطلبة وطالبات الصف الثاني للثانوية العامة ظهور النتيجة للاطمئنان عن كيفية سير الطلبة لسير عمليات الامتحانات، لتشهد محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا بكافة انواعها واشكالها تساؤلات كثيرة جدا عن رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، حيث انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول في نهاية شهر فبراير الماضي وسط تدابير وإجراءات احترازية في المدارس والجامعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد19- )، وضمان أمن وسلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على سير العملية التعليمية في مصر.

رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة عن اليوم الإثنين الموافق 22 - 3 - 2021، رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021، والذي شهد ترقب شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي موقع وزارة التربية والتعليم ومنصة البحث العالمية ويمكنكم الان الدخول عبر الرابط التالي ( https:moe-register.emis.gov.eg )، والذي سيتم الاعلان عن النتيجه بشكل مباشر وفوري ابتداءا من الساعه الثانية عشر ظهرا اليوم.

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

1 - تسجيل دخول طلاب الصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول 2021 على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي ( https:moe-register.emis.gov.eg ).

2 - اختيار الصف الثاني الثانوي 2021.

3 - كتابة كود الطالب.

4 - كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقم.

5 - اختيار عرض النتيجة.

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رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول موقع وزارة التربية والتعليم (dostor.org)

وعانت جمهورية مصر العربية الكثير بسبب انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19- )، لتغلق المؤسسات فتره وجيزة لحصر انتشار تلك الوباء بأكبر قدر مستطاع ثم الفتح تدريجيا لتأتي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني في وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ولكن عندما رات الدولة ان الفيروس سيبقي فتره طويله في العالم وليست مصر فقط وعليه تم فتح باب المؤسسات التعليمية تدريجيا بجميع الصفوف المختلفة، وتم تفعيل منصات تعليمية مختلفة لتناسب جميع الصفوف الدراسية المختلفة.

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