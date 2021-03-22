رابط نتائج التربية والتعليم | نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

وعانت جمهورية مصر العربية الكثير بسبب انتشار جائحة وباء فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19- )، لتغلق المؤسسات فتره وجيزة لحصر انتشار تلك الوباء بأكبر قدر مستطاع ثم الفتح تدريجيا لتأتي وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والتعليم الفني في وقف الدراسة بجميع المراحل التعليمية، ولكن عندما رات الدولة ان الفيروس سيبقي فتره طويله في العالم وليست مصر فقط وعليه تم فتح باب المؤسسات التعليمية تدريجيا بجميع الصفوف المختلفة، وتم تفعيل منصات تعليمية مختلفة لتناسب جميع الصفوف الدراسية المختلفة.