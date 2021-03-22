كاثوليكية الكويت تجمع الأسر عبر الزووم بمناسبة سنة العائلة

نظم الأب يوحنا جورج بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت، اجتماع الأسرة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بمناسبة سنة العائلة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه كان عنوان اللقاء "العائلة أيقونة الثالوث الأقدس" وذلك عبر تطبيق زووم لمواجهة تداعيات كورونا والحفاظ علي سلامة الجميع.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.