تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

تجري الحكومة التايوانية دراسة لتحديد المناطق التي يمكن أن تبدأ تقنين المياه أولا، حسبما ذكر تقرير لوكالة الأنباء المركزية في تايبيه نقلا عن وزير الشؤون الاقتصادية وانج مي-هوا.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن التقرير أن الوزارة سوف تتواصل مع القطاعات المعنية وتعلن عن الإجراءات مسبقا.كما أفاد التقرير بأن الحكومة سوف تناقش امكانية قطع إمدادات المياه ليومين في الأسبوع والمزيد من التفاصيل المرتبطة بذلك في اجتماع هذا الأسبوع.