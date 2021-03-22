الغربية تعلن الطوارئ بعد تسبب الرياح في قطع التيار الكهربي

شهد عدد كبير من القرى التابعة لمركز طنطا، بمحافظة الغربية في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي بسبب العاصفة الترابية التي تضرب البلاد وهبوب رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة ويصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة.ورفعت شركة وسط الدلتا للكهرباء حالة الطوارئ ومنعت الإجازات للفنيين بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من المناطق.وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية شهدت هبوب رياح شديدة وصلت إلى حد العاصفة وأدت إلى سقوط العديد من الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، ورفعت غرفة عمليات محافظة الغربية حالة الطوارئ بجميع الأحياء ومجالس المدن، ووجه طارق رحمي محافظ الغربية جميع القائمين علي غرف الطوارئ بمتابعة الامر أولًا بأول.