رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس مجلس علماء باكستان يطالب بمضاعفة الجهود لحل القضية اليمنية

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:59 ص
حافظ محمد طاهر محمود
حافظ محمد طاهر محمود أشرفي
أمينة ذكى
طباعة
قال حافظ محمد طاهر محمود أشرفي،رئيس مجلس علماء باكستان والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني بشأن الوئام الديني والشرق الأوسط، إنه على المسلمين وخاصة العرب اتخاذ إجراءات فورية بشأن الهجمات المتزايدة للمتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وفي حديثه إلى الصحفيين، أكد حافظ الأشرفي على مضاعفة الجهود للبحث عن حل سياسي للقضية اليمنية، وفقا لما نقله موقع "ذا ناشين" الباكستاني.

وقال الأشرفي: إن موقف باكستان منذ اليوم الأول هو أن التدخل الأجنبي في الدول العربية الإسلامية يجب أن ينتهي، وأضاف أنه يجب محاسبة الدول والعناصر التي كانت تدعم الجماعات الإرهابية والأفراد والمنظمات، وقال: إن التطرف والإرهاب من أجل الإسلام، قمع يجب على الدول الإسلامية التعامل معه بوحدة واستقرار متبادلين، وقال: إن نحو 80 ألف باكستاني ضحوا بأرواحهم في الحرب على الإرهاب، مضيفا أن باكستان اليوم بحمد الله تغلبت على خطر الإرهاب.

وقال الأشرفي: إن زيارة قادة دول الخليج لباكستان وزيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشي لمصر أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين باكستان والدول العربية الإسلامية.

وذكر أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدينية والثقافية والسياحية وردا على سؤال صحفي: قال ان دور امير الكويت في عملية المصالحة بين الدول العربية جدير بالثناء.

وقال الأشرفي إن أمير الكويت ودولة رئيس الوزراء دعيا رئيس الوزراء عمران خان لزيارة الكويت، كما تتطلع القيادة الباكستانية إلى لقاء أمير الكويت ورئيس وزراء الكويت.

وقال إن الجهود المبذولة لحل قضية التأشيرات وتعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات كانت بمثابة نجاح كبير وتعهد عملي للسياسة الخارجية الناجحة للحكومة.

وقال إن مجلس التعاون الخليجي كان منتدى قويًا للغاية للدول العربية، وأن باكستان تتمتع بعلاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تعزيز هذه العلاقة في المستقبل.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي بالرقم القومي 2021 فور ظهورها

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)


الصور

image description

«الرياح» تُسقط عمود إنارة في دمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بعرب العوامر

image description

في عيدهن.. حكاية أمهات حلت «حياة كريمة» مشاكلهن

image description

مستشفى كفر الزيات العام تحتفل بالأمهات المصابات بكورنا (صور)

image description

دمياط تحصد المراكز الأولى في مسابقة إنتل أيسف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة أولى وثانية ثانوي ٢٠٢١ الترم الأول بكود الطالب والرقم القومي

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

بمناسبة الافتتاح.. 50% تخفيض على سعر تذكرة متحف الحضارة للمصريين والأجانب

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

اليوم.. أستراليا تجلي الآلاف مع مواجهة سيدني أعنف فيضانات منذ 60 عاما

65 % من اليابانيين يرون أن برامج تلقيح كورونا تسير ببطء

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

باحث: النوبة أرض الذهب ونقطة التقاء ثقافة الشمال والجنوب

أحمد عصيد ناعيا نوال السعداوى: الفكر الإنسانى الحى لا يموت

«ن النسوية» كتاب يستعرض رؤية كاشفة لحياة المرأة وحركات التحرر

تكريم 30 طفل فى ختام الدورة الثانية لورش الكتابة الإبداعية والحكى بطنطا