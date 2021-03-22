رئيس مجلس علماء باكستان يطالب بمضاعفة الجهود لحل القضية اليمنية

قال حافظ محمد طاهر محمود أشرفي،رئيس مجلس علماء باكستان والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني بشأن الوئام الديني والشرق الأوسط، إنه على المسلمين وخاصة العرب اتخاذ إجراءات فورية بشأن الهجمات المتزايدة للمتمردين الحوثيين على المملكة العربية السعودية.وفي حديثه إلى الصحفيين، أكد حافظ الأشرفي على مضاعفة الجهود للبحث عن حل سياسي للقضية اليمنية، وفقا لما نقله موقع "ذا ناشين" الباكستاني.وقال الأشرفي: إن موقف باكستان منذ اليوم الأول هو أن التدخل الأجنبي في الدول العربية الإسلامية يجب أن ينتهي، وأضاف أنه يجب محاسبة الدول والعناصر التي كانت تدعم الجماعات الإرهابية والأفراد والمنظمات، وقال: إن التطرف والإرهاب من أجل الإسلام، قمع يجب على الدول الإسلامية التعامل معه بوحدة واستقرار متبادلين، وقال: إن نحو 80 ألف باكستاني ضحوا بأرواحهم في الحرب على الإرهاب، مضيفا أن باكستان اليوم بحمد الله تغلبت على خطر الإرهاب.وقال الأشرفي: إن زيارة قادة دول الخليج لباكستان وزيارة وزير الخارجية شاه محمود قريشي لمصر أعطت دفعة جديدة للعلاقات بين باكستان والدول العربية الإسلامية.وذكر أن الحكومة تبذل جهودًا متواصلة لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية والدينية والثقافية والسياحية وردا على سؤال صحفي: قال ان دور امير الكويت في عملية المصالحة بين الدول العربية جدير بالثناء.وقال الأشرفي إن أمير الكويت ودولة رئيس الوزراء دعيا رئيس الوزراء عمران خان لزيارة الكويت، كما تتطلع القيادة الباكستانية إلى لقاء أمير الكويت ورئيس وزراء الكويت.وقال إن الجهود المبذولة لحل قضية التأشيرات وتعزيز التعاون مع الكويت في مختلف المجالات كانت بمثابة نجاح كبير وتعهد عملي للسياسة الخارجية الناجحة للحكومة.وقال إن مجلس التعاون الخليجي كان منتدى قويًا للغاية للدول العربية، وأن باكستان تتمتع بعلاقات قوية مع دول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تعزيز هذه العلاقة في المستقبل.