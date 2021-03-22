لتنفيذ أعمال النظافة شمال شرق.. اتحاد المقاولين يطرح مناقصة بالشروق

يخاطب الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء شركات المقاولات المتخصصة، في أعمال النطافة العامة والجمع المنزلي بقطاع شمال شرق بمدينة الشروق الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 399 جنيها.وفيما يخص شروط أوضح اتحاد المقاولين، أنه يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني ولآخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز في موعد غايتة جلسة فتح المظاريف الفنية، ويرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 150 ألف جنيه ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.وأضاف اتحاد المقاولين، أنه تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل بمقر الجهاز وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، حيث تخضع هذه المناقصة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحتة التنفيذية.