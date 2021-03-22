فيروس جديد يستهدف مطورى تطبيقات «آبل»

كشف باحثون متخصصون في حلول أمن المعلومات، عن استهداف فيروس جديد يدعى "إكس كود سباي"، لبيئة تطوير البرمجيات المتكاملة "إكس كود" التي تستخدم في تطوير التطبيقات الخاصة بمنصة تشغيل "آبل - ماك أوه إس".وذكرت شركة "سينتينيل لابس"، المتخصصة في حلول أمن المعلومات، أنه تم استغلال خاصية مشغل الشيفرات البرمجية في بيئة التطوير المتكاملة "إكس كود" في شن هجمات موجهة ضد مطوري تطبيقات منصة تشغيل الأجهزة المحمولة "آي أوه إس" عبر مشروعات برمجية مفخخة تم مشاركتها مجانا عبر الإنترنت.وأضافت، وفقا لشبكة "زد دي نت" التقنية، أنه تم استغلال الفيروس في زرع باب خلفي في أجهزة المطورين، له القدرة على اختراق جهاز المطور الضحية مثل المايكروفون والكاميرا ولوحة المفاتيح، فضلا عن سحب وإرسال الملفات إلى جهاز المخترق، مشيرة إلى أن خطورة الفيروس تتجاوز اختراق جهاز المطور نفسه إلى نشر أبواب خلفية له على أجهزة مستخدمي منتجاتهم وتطبيقاتهم تسهل انتشاره مستقبلا.وأشارت الشركة إلى أن مؤسسة أمريكية واحدة على الأقل كانت من ضحايا هجمات لها الطبيعة ذاتها، وأن مطورين في آسيا تعرضوا أيضا للاختراق خلال الهجمات التي وقعت خلال الفترة من يوليو وأكتوبر من العام الماضي.