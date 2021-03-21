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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس النواب الليبي يشكل لجنة لتعيين المناصب السيادية بالدولة

الأحد 21/مارس/2021 - 10:56 م
عقيلة صالح
عقيلة صالح
محمد عمر
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شكل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، لجنة لفتح باب الترشح لتولي إحدى مناصب السيادية والقيادية بالبلاد بعد أيام من نيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ثقة البرلمان.

ونص قرار رئيس البرلمان على أن تتولى اللجنة المشكلة استلام وفرز الملفات والسير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي إحدى هذه المناصب بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

ومن بين المناصب التي تم فتح باب الترشح لها منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي والذي يتولاه حاليا الصديق الكبير.
رئيس النواب الليبي يشكل لجنة لتعيين المناصب السيادية بالدولة
رئيس النواب الليبي يشكل لجنة لتعيين المناصب السيادية بالدولة

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