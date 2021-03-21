«التخطيط» توضح إجراءات دعم المرأة خلال الجائحة (إنفوجراف)
الأحد 21/مارس/2021 - 10:44 م
أميرة ممدوحطباعة
نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أهم الإجراءات والتدابير المصرية للتعامل مع جائحة كورونا بالنسبة للمرأة، والتى تمثلت فى الآتى:
• تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى.
• منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
• الدعم الاقتصادى من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة وشكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين.
• وصول أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهى الصغر إلى 9 مليار جنيه عام 2020 واستحوذت النساء على 62% من إجمالى المستفيدين.
• بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.
• إعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى.
• مصر الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا.
• مصر جاءت فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة.
• زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة.
• حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة فى أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير.
• تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى.
• منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
• الدعم الاقتصادى من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة وشكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين.
• وصول أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهى الصغر إلى 9 مليار جنيه عام 2020 واستحوذت النساء على 62% من إجمالى المستفيدين.
• بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.
• إعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى.
• مصر الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا.
• مصر جاءت فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة.
• زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة.
• حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة فى أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير.