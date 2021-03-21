«التخطيط» توضح إجراءات دعم المرأة خلال الجائحة (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح أهم الإجراءات والتدابير المصرية للتعامل مع جائحة كورونا بالنسبة للمرأة، والتى تمثلت فى الآتى:• تخفيض عدد العاملين والعاملات فى المصالح الحكومية كإجراء احترازى.• منح الموظفة الحامل أو التى ترعى طفل يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.• الدعم الاقتصادى من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة وشكلت نسبة النساء 47% من المستفيدين.• وصول أرصدة التمويل من جمعيات التمويل متناهى الصغر إلى 9 مليار جنيه عام 2020 واستحوذت النساء على 62% من إجمالى المستفيدين.• بلغت نسبة مشاركة المرأة فى المعارض التى تم تنظيمها 67% من إجمالى المشاركين.• إعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعى.• مصر الدولة الأولى على مستوى العالم تصدر ورقة سياسات بشأن وضع المرأة خلال جائحة كورونا.• مصر جاءت فى المركز الأول فى التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال فترة الجائحة.• زيادة أعداد المستفيدات من خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول إلى نحو 2 مليون سيدة.• حظيت المرأة بنسبة 40% من الزيادة فى أعداد الحسابات المصرفية خلال العام الأخير.