بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش

تعرض المطرب إيمان البحر درويش لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج.وتعرض إيمان البحر درويش لنزيف حاد في المخ تسبب في مضاعفات صحية أدت إلى الوصول لشلل نصفي ونظرا إلى إهماله في تلقي العلاج أدى إلى تدهور في حالته الصحية خلال الأيام الماضية.وتحسنت الحالة الصحية للمطرب إيمان البحر درويش وأشارت التقارير الطبية إلى أن الشلل النصفي قد أوشك على الزوال وأنه حاليا في يتابع مع أحد أطباء العلاج الطبيعي للعودة إلى حالته الصحية المثالية.