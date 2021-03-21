رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يوقعان بروتوكول تعاون لدعم ذوى الهمم

وقع الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لدعم مشروع الفلك لذوى القدرات الخاصة متلازمة دون (Down syndro).أوضح رئيس الجامعة، أن مشروع الفلك لذوى القدرات الخاصة، من أهم المشاريع الفريدة من نوعها بإقليم الدلتا، والذى يسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى رعاية ذوى القدرات الخاصة.وأضاف ذكى أنه تم الاتفاق على تقديم الجامعة الدعم الفني في المجالات الفنية والرعاية الطبية للمقيمين أو المترددين على مبنى الفلك لذوي القدرات الخاصة بحصة إكوه، والإشراف على ‏الدورات التدريبية التي تقوم بإعدادها المطرانية لأسر هذه الفئة، إلى جانب التعاون المشترك في مجال تدريب طلبة الجامعة والباحثين المتخصصين في هذا المجال بإتاحة الفرصة للأبحاث الميدانية لهذه الفئة بمشروع الفلك وخاصة الدراسات العليا.وقال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا والمساعدة على رفع إمكانياتهم في التعامل مع أبنائهم الصغار، بالإضافة إلى تنمية قدرات ومواهب ذوى القدرات الخاصة لتتحول إلى طاقة منتجة تساعد فى خدمة المجتمع.وأكد الأنبا بولا، أن هذا المشروع تشرف عليه مجموعة متميزة من المتخصصين في هذا المجال والذى تم تدريبهم داخل مراكز متخصصة بمصر وخارجها من أجل نقل الخبرات الدولية المتقدمة في هذا المجال.