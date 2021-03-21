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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تعلن بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب المدارس

الأحد 21/مارس/2021 - 08:58 م
بدء فعاليات انتخابات
بدء فعاليات انتخابات اتحاد طلاب المدارس
نورهان عبدالرحمن
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انطلقت فعاليات برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس بجميع المديريات والذى ينعقد خلال الفترة من 21 إلى 24 مارس الجاري.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن عملية بناء الإنسان المصرى عملية مستمرة، ولا تتم فقط بالدروس داخل الفصول، لكنها ممارسات يمارسها الطلاب سواء داخل أو خارج الفصول، ومنها اتحاد طلاب مصر، موضحًا أن هذه الانتخابات هى الخطوات الأولى لتعلم وممارسة الديقراطية وترسيخ مبادئها وقيمها، واكتساب المهارات المؤهلة لممارسة العمل الديمقراطى في حياة الطلاب المستقبلية.

ووجّه رضا حجازى الشكر للقائمين على برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد، متمنيًا التوفيق للطلاب المرشحين.

أوضح أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية، أن برنامج الانتخابات للمكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية يأتى هذا العام تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمى) ضمن سياسة ونهج الوزارة وتطبيقها بشكل عملي.

وتتضمن البرنامج الزمنى لفعاليات إجراء العملية الانتخابية تعارف المرشحين لعضوية المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب الجمهورية، وانتخاب المكتب التنفيذى بالإضافة إلى فرز اللجنة المركزية لمحاضر التصويت وإعلان النتيجة، وطلبات ترشيح الأمين والأمين المساعد، ولقاء التعارف للمرشحين لمنصبي الأمين والأمين المساعد وعرض البرامج الانتخابية وإعداد بطاقات الانتخابات والتصويت وإعلان النتيجة.

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