مصرع شاب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بالبحيرة

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول "محمد عادل عبدربه برجل" ٢٢ سنة مقيم بناحية كفر الدوار إلى المستشفى العام جثة هامدة ادعاء حادث مروري.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية بدائرة المركز نتج عنه الوفاه، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى كفر الدوار العام.تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.