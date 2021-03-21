البحرين وسريلانكا تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مع رئيس وزراء سريلانكا ماهيندا راجاباكسا، مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.كما بحث الجانبان- خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية- أهمية مواصلة تطوير مسارات العمل المشترك والبناء على ما تحقق على كل الأصعدة، بما يعود بالنفع والخير على الجميع ويحقق الأهداف المنشودة.