رفض دعوى القائم بأعمال نقيب الصيادلة لحضور اجتماع المهن الطبية

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوي المقامة من عصام عبد الحليم، بصفته القائم بأعمال نقيب الصيادلة ضد رئيس اتحاد نقابة المهن الطبية لعدم دعوته لحضور اجتماع مجلس الاتحاد المقرر عقده غدًا، لرفع الدعوى من غير ذي صفة، نظرا لوجود حارس قضائي على النقابة وهو ممثلها أمام كافة الجهات.واختصمت الدعوى التي حملت رقم 31670 لسنة 75 قضائية رئيس اتحاد نقابة المهن الطبية.