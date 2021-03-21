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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف وصحفيون عرب ينعون نوال السعداوي

الأحد 21/مارس/2021 - 03:17 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
مروة عنبر
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عقب صراع طويل مع المرض، توفيت الكاتبة نوال السعداوي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن السعداوي تعرضت مؤخرا لأزمة صحية نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

والسعداوي هى من مواليد عام 1931، هي طبيبة وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

من جانبه، نعى الباحث التونسى والصحفى في ‏إندبندنت عربية، والخبير في شؤون الجماعات المتطرفة وصناعة الإرهاب باسيل ترجمان، نوال السعداوى.

وقال ترجمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"،: "برحيل المناضلة من أجل الحرية وحقوق المرأة الدكتورة نوال السعداوي نتذكر بكل فخر مواقفها التقدمية دفاعا عن كرامة المراة وحريتها وحقها في العدل والمساواة".

وتابع ترجمان "نضال نوال السعداوي لم يكن ترفا فكريا بل خاضت معاركها في وجه قوى الردة والتكفير التي هيمنت في العالم العربي والإسلامي سنوات السبعينات وما تلاها والتي استهدفت شخصية المرأة وخاصة في مصر، ودفعت غاليا ثمن مواقفها والتي اعتبرت في كثير من المراحل خروجا عن الأعراف والتقاليد واعتداء على المقدس".

وأضاف ترجمان، اليوم العالم العربي ومصر تواجه تحد مسح إرث التكفيريين من واقعها ونوال السعداوي تركت إرثا مهما للمرأة في العالم سيساهم في انتصارها ونيلها لكامل حقوقها، رحم الله الدكتوره نوال السعداوي والخلود لذكراها الطيبة".

كما نعت صحيفة الخليج الإماراتية رحيل السعدواي عقب صراع مع المرض.

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