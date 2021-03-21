سقوط عاطل بحوزته كمية من «البودر» قبل ترويجها بحلوان

تمكن رجال مباحث حلوان بقيادة المقدم محمد السيسي من ضبط عاطل بحوزته كمية من المواد المخدرة.البداية كانت عندما تلقى النقيب أحمد الدالي معاون مباحث القسم بلاغا من أحد المصادر السرية يفيد بحيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة بغرض ترويجها.بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم ضبط "رشاد ش " ٢٥ سنه عاطل وبحوزته ٦٠ جرام من مخدر البودربمواجهته اعترف بحيازتها بهدف الاتجار.بإخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمر بتحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة.