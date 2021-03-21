المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش فى السلام

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة السلام، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من المنطقة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهم قام بإحراز 700 جرام من مخدر الحشيش، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة السلام، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام، تفيد بقيام عاطل بالاتجار في المخدرات، متخذا من دائرة قسم السلام مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 700 جرام من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 7 سنوات.