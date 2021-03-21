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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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«أكله كويس».. طرق الاعتناء بالكلاب

الأحد 21/مارس/2021 - 10:56 م
الاعتناء بالكلاب
الاعتناء بالكلاب
غادة موسى
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الاعتناء بالكلاب ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فهم مثل البشر تماما يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام والمأوى واللعب، والطعام الصحي، حتى يقدمون لك أيضا أفضل رعاية.

طرق الاعتناء بالكلاب
طعمهم طعامًا جيدًا
أول شيء يجب أن تفهمه قبل الحصول على كلب هو أنه يحتاج إلى العناية والمسؤولية الأساسية التي يجب عليك القيام بها هي إطعامهم طعامًا جيدًا، حيث يحتاج الكلب إلى نظام غذائي متوازن.

بيت الكلب المريح أمر لا بد منه
الكلاب جزء من العائلة، ولكن تمامًا مثل أي فرد آخر من أفراد الأسرة، فإن طفلك المكسو بالفراء يستحق أيضًا مساحة شخصية للاسترخاء فيها، حيث يُلاحظ أن معظم الكلاب الأليفة تحب الاستلقاء في المنزل والنوم على الأريكة جنبًا إلى جنب مع البشر.

النظافة الشخصية
الكلاب مثل الأطفال يحتاجون إلى العناية بهم، وإحدى الطرق التي يمكنك القيام بذلك هي العناية بكلبك بانتظام مثل تقطيع أظافرهم، وتنظيف أسنانهم بالفرشاة، إلى قص شعرهم.

اللعب والحلوى من أجل المتعة
لا ننسى أن الكلب المرح هو كلب سعيد وصحي، فاللعب مهم لأن الكلاب تحتاج إلى التحفيز الذهني، وتحافظ على نشاطهم وتنبيهها.

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