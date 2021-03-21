«أكله كويس».. طرق الاعتناء بالكلاب

طرق الاعتناء بالكلاب

طعمهم طعامًا جيدًا

بيت الكلب المريح أمر لا بد منه

النظافة الشخصية

اللعب والحلوى من أجل المتعة

الاعتناء بالكلاب ليس بالأمر السهل على الإطلاق، فهم مثل البشر تماما يحتاجون إلى الرعاية والاهتمام والمأوى واللعب، والطعام الصحي، حتى يقدمون لك أيضا أفضل رعاية.أول شيء يجب أن تفهمه قبل الحصول على كلب هو أنه يحتاج إلى العناية والمسؤولية الأساسية التي يجب عليك القيام بها هي إطعامهم طعامًا جيدًا، حيث يحتاج الكلب إلى نظام غذائي متوازن.الكلاب جزء من العائلة، ولكن تمامًا مثل أي فرد آخر من أفراد الأسرة، فإن طفلك المكسو بالفراء يستحق أيضًا مساحة شخصية للاسترخاء فيها، حيث يُلاحظ أن معظم الكلاب الأليفة تحب الاستلقاء في المنزل والنوم على الأريكة جنبًا إلى جنب مع البشر.الكلاب مثل الأطفال يحتاجون إلى العناية بهم، وإحدى الطرق التي يمكنك القيام بذلك هي العناية بكلبك بانتظام مثل تقطيع أظافرهم، وتنظيف أسنانهم بالفرشاة، إلى قص شعرهم.لا ننسى أن الكلب المرح هو كلب سعيد وصحي، فاللعب مهم لأن الكلاب تحتاج إلى التحفيز الذهني، وتحافظ على نشاطهم وتنبيهها.