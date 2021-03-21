العراق: ارتفاع ملحوظ فى إصابات كورونا والوفيات فى النجف

أعلنت دائرة صحة النجف العراقية، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد إصابات فيروس كورونا والوفيات الناجمة عنها خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت المحافظة- بحسب الموقف الوبائي لدائرة الصحة الذي أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية- 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1389 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها، إضافة إلى وفاة 4 أشخاص وشفاء 493 حالة.وأضافت أن من بين الإصابات المسجلة 9 من أفراد دائرة صحة النجف الأشرف.