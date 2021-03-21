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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بالتوسع في استخدام المنتج المحلي بالمشروعات القومية

الأحد 21/مارس/2021 - 01:12 م
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
إسلام نصير
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أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الاعتماد على المنتجات والمكونات المحلية الصنع في مختلف المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وبصفة خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال الجندي، في بيان، إن الاعتماد على المكون المحلي في المنتجات المختلفة التي تتوافر صناعتها داخل مصر يساعد على تعزيز دور الصناعة الوطنية ويعمل على دعمها وزيادة حجمها، كما يعمل أيضا على تقليل فاتورة الإستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لمصر.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة في هذا الإطار، والاستفادة من الطاقات المتاحة لدى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الشركات المحلية في توفير تلك المهمات والابتعاد عن الإستيراد من الخارج.

كما طالب عضو لجنة الصناعة، بضرورة الالتزام بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، الحكومة المصرية بزيادة هذه النسبة لـ 50% وفقا لما نص عليه القانون بجواز تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10%.

وأكد الجندي، على أن تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية واستخدامها يقوي دعائم الصناعة الوطنية ويخدم أهداف خطة الدولة لتوطين الصناعات المختلفة في مصر بحيث تمتلك مصر القدرة على إنتاج ما تحتاجه دون الاعتماد على الإستيراد خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة ولسد الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.

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