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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رغم صعود السندات.. الذهب يرتفع للأسبوع الثاني على التوالي

الأحد 21/مارس/2021 - 12:58 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم _ طارق عتمان
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قال الخبير الاقتصادي رجب حامد، إن المعدن الأصفر سيظل مرآة تعكس التطورات السياسية والاقتصادية فهي تعبر عن مدى صعود وهبوط الأسواق، والمتتبع لأسعار الذهب في الفترة الاخيرة يستطيع ان يُدرك ان الذهب خلال الأسبوعين الماضيين حيث بدأ في الصعود التدريجي بعد رحلة بدأت من أول هذا العام للبحث عن قاع يرتد منه وكذلك الحرب العنيفة بين الذهب والدولار التي كانت تحسم جولاتها لصالح مؤشر الدولار وذلك بمساعدة ارتفاع عوائد سندات الخزانة الامريكية.

وقال إن الذهب تأثر بقوة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإبقاء علي معدل الفائدة قرب الصفر، حيث قال الفيدرالي إن البرامج والفائدة ستظل قرب الصفر مستمرة حتى التعافي الاقتصادي التام وعودة التوظيف الكامل، مما أثر في دعم أسعار الذهب في نهاية الأسبوع المنصرف وتأكيد صعوده لتحقيق الـ 1753 دولار نتيجة لهذه القرارات.

وتابع أن أسواق الذهب كأحد أهم الأصول أصبح في محط انظار قوائم المستثمرين في الآونة الأخيرة رغم أن المعدن الأصفر كان غير ذي صلة بتطورات الأسواق خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما قويت حركة الأسواق في قطاعات المخاطرة ولكن الذهب ينفض عن نفسه الغبار الان ويعود لاعبا في الساحة بعد تلقية الضربة تلو الأخرى لفترة طويلة وبدا المستثمرين يلجؤون للذهب مرة أخرى في ظل عودة تقلبات الأسواق.

وأكد أن الذهب أمام احتمالية تقلبات عنيفة في الأسواق وارتفاع عوائد السندات واحتدام المخاطر الجيوسياسية بين الإدارة الأمريكية الجديدة ونظيرتها الصينية والروسية أيضا وكذلك ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، وسط تهديدات أخرى مثل تفشي كورونا في أوروبا والحديث عن موجة ثالثة من الفيروس وتعثر تطعيمات فيروس كورونا بسبب ازمة لقاح استرازينيكا.

وأوضح أن الذهب أغلق على سعر 1744 دولار للاونصة بفارق 18 دولار عن سعر افتتاحه الأسبوعي ومحاولا إعادة التصحيح مقارنة بأعلى سعر وصل له الأسبوع الماضي 1755 دولار وأقل سعر وصل له في نفس الأسبوع 1719 دولار.

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