السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال، من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانونية للزواج.جاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، والذي أقيم اليوم الأحد بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.