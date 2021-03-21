السعودية الأولى عربيا و21 عالميًا في تقرير السعادة العالمي

احتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي لعام 2021، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، حيث جاءت المملكة في المرتبة الأولى عربيًا و21 عالميًا في مؤشرات عام 2020.وبسبب استثنائية عام 2020 أصدر القائمون على التقرير بيانات الدول لعام 2020 بصورة منفردة، إضافة إلى متوسط الثلاث سنوات السابقة التي تُقرأ عادة، والتي حققت من خلالها المملكة أيضًا تقدمًا مهمًا من المرتبة 27 إلى 26 عالميًا.واعتمد التقرير على قياس تأثيرات جائحة فايروس كورونا على الدول، إضافة إلى قياس استجابة الدول والمؤسسات الرسمية لتداعيات الجائحة وطرق السيطرة عليها، سواء التداعيات الصحية أو الاقتصادية أو النفسية.