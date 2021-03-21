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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 01:21 م
الثانوي الأزهري
الثانوي الأزهري
نعمات مدحت
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، خلال الساعات الماضية عن مواعيد اختبارات شهر مارس للصف الأول الثانوي الأزهري، لذلك تستمر عمليات البحث حول جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2021، من جانب الطلاب عقب الإعلان عنه، حيث يرغبون في معرفة الجداول الخاصة بشهر مارس بقسميه العلمي والأدبي، للاستعداد للاختبارات الشهرية التي جعلتها الوزارة بديلًا عن الامتحانات في نهاية الفصل الدراسي الثاني.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري 2021

تستمر اختبارات شهر مارس على مدار ثلاثة أيام تبدأ يوم الأحد الموافق 28 مارس، وتنتهي من نفس الشهر يوم 30 مارس، حيث جاءت جداول ومواعيد الاختبارات للقسم العلمي كالتالي:

الأحد: الموافق يوم 28 مارس، يمتحن الطلاب في مواد:  القرآن كريم، الثقافة الإسلامية، التفسير وعلومه، والحديث وعلومه، والتوحيد، على أن تكون المدة الزمنية للامتحانات في جميع المواد ساعتين.

وأما يوم الاثنين: 29 مارس: يؤدي الطلاب الامتحانات في المواد التالية: النحو والصرف والبلاغة، والإنشاء، والأدب والنصوص والمطالعة، مادة الفيزياء والكيمياء، والأحياء، والمدة الزمنية ساعتين.

وأما اليوم الأخير، الثلاثاء: 30 مارس، يجرى الطلاب الامتحانات في مواد الجبر، وحساب المثلثات، والهندسة، ومادة اللغة الأجنبية الأولى(الإنجليزي).

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الأزهري القسم الأدبي

وفي نفس الأيام السابقة الأحد والاثنين والثلاثاء أيام 28، 29، 30، مارس الجاري يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الأزهري القسم الأدبي، اختبارات شهر مارس، والتي جاءت كالتالي.

يجرى الطلاب يوم الأحد، الموافق 28 مارس، الاختبارات في المواد التالية: القرآن الكريم، الفقه، والمنطق، والثقافة الإسلامية، وتستمر المدة الزمنية لهذه المواد ساعتين.

بينما يمتحن الطلاب يوم الاثنين 29 مارس، في المواد الآتية: النحو والصرف، والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة، على أن تستمر المدة الزمنية ساعتين.

وأما الثلاثاء 30 مارس، يجرى الطلاب الامتحانات في مواد اللغة الأجنبية الأولى(الإنجليزي)، علم النفس، واللغة الأجنبية الثانية (فرنساوي)، على أن تستمر الاختبارات لمدة ساعتين.

وأما الطلاب المكفوفين سيؤدون الاختبارات شفويا في جميع المواد المقررة عليهم.

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