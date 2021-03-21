الرئيس الأفغاني يقيل وزير الداخلية بعد سلسلة هجمات

قال مجلس الأمن القومي الأفغاني، إن الرئيس أشرف غني أقال وزير الداخلية مسعود أندرابي بعد سلسلة هجمات على قوات الأمن.وجاء في بيان أن رئيس أركان الجيش الجنرال ياسين ضياء عُين قائما بأعمال وزير الدفاع لحين شفاء أسد الله خالد من مرض يعالج منه منذ شهور.ولم بذكر البيان تفاصيل أخرى عن إقالة وزير الداخلية.لكن مسؤولا أمنيا كبيرا قال إن أندرابي فشل في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم وردك بوسط البلاد يوم الخميس مما أسفر عن مقتل تسعة من أفراد قوات الأمن.