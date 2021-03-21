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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين الثالثة عربيا في تقرير اليوم العالمي للسعادة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:29 م
اليوم العالمي للسعادة
اليوم العالمي للسعادة
أمينة ذكى
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احتلت البحرين المرتبة الثالثة عربيا، والخامسة والثلاثين عالميا، في تقرير اليوم العالمي للسعادة الذي صدر عن العام الماضي، من قبل شبكة حلول التنمية المستدامة، التي تعتبر إحدى المبادرات العالمية لمنظمة الأمم المتحدة، بمناسبة يوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس.

وأكد خبراء أن السعادة في مملكة البحرين، تعتمد على الاهتمام بالإنسان أولا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما استطاعت المملكة تحقيقه وفق المؤشرات العالمية للسعادة.

وعرفت الأمم المتحدة في عام 2012 مفهوم السعادة بـ"مدى رضا الشخص عن حياته"، ووضعت مؤشرا سنويا من 6 عناصر لقياس ذلك: نصيب الفرد من الناتج المحلي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع للفرد، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وغياب الفساد.

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