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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

التفاصيل الكاملة لملابسات حادث مقتل سيدة بسبب 5 آلاف جنيه

الأحد 21/مارس/2021 - 12:19 م
مقتل سيدة
مقتل سيدة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة العثور على جثة سيدة بمسكنها بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة (سيدة - مقيمة بدائرة القسم وأصل إقامتها بالفيوم) بالشقة سكنها وبها جروح بالرأس وبجوارها (قالب طوب) واختفاء هاتفها المحمول، وما قرره قاطنى العقار أن المجنى عليها مستأجرة للشقة منذ عدة شهور وتقيم بها بمفردها، وأضافوا بسماعهم استغاثة لها صباح يوم الحادث وعثورهم على قفاز مدمم على سلم العقار.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم، وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وأضاف بتعرفه على المجنى عليها وعلمه بأنها ميسورة الحال، وسبق اقتراضه منها مبالغ مالية فعقد العزم على قتلها، وبتاريخ الواقعة اتصل بها وطلب منها السماح له بالحضور لشقتها بادعاء البحث عن مفاتيح خاصة به تركها سهوًا أثناء إحضار طلبات لها، فسمحت له، فتوجه لشقتها مرتديًا قفازات بلاستيك وإلتقط قالب الطوب (المعثور عليه) من مدخل العقار وعند استقبالها له باغتها بالضرب عدة مرات فأسقطها أرضًا وظن أنها توفيت وبدء فـى البحث عن مسروقات إلا أنه فوجئ بها تفتح باب الشقة وتستغيث بالجيران فقام بالتعدى عليها مرة أخرى حتى تأكد أنها فارقت الحياة، وخشية تجمع الجيران عقب استغاثتها لاذ بالهرب واستولى على هاتفيها المحمولين، وقام بالتخلص منهما بالطريق الصحراوى (أمكن ضبطهما) وأحرق الملابس التى كان يرتديها.

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